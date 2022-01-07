GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Lo Celso, Ola Solbakken, Cedric Bakambu...

Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan Galatasaray, ligin ilk yarısını 10. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna grup lideri olarak yükselen Aslan, transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in Burak Elmas ve ekibine sunduğu isimler...

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LO CELSO

Galatasaray'ın, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Giovani Lo Celso ile ilgilendiği iddia edildi. Ada medyasında çıkan haberlere göre Aslan, Arjantinli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

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İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Muslera'nın sakatlığı ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da İrfan Can'ın ayrılığını veto ettiği ifade edildi.

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CEDRIC BAKAMBU

Sezonun ilk yarısını Asya kıtasında geçirdiği için Avrupa Ligi'nde oynamasında sakınca bulunmayan Bakambu, bonservisi elinde olduğu için de Galatasaray adına cazip bir transfer olarak görülüyor. Bakambu, gideceği takımın teknik direktörünün önemli olduğunu belirtti. Yıldız santrfor, "Bir grupta teknik direktörün görüşünün çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Sportif mücadelede aradığım şey bu açıkçası" diye konuştu.

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OLA SOLBAKKEN

Sarı-kırmızılıların sağ kanat/forvet hattına almayı düşündüğü Ola Solbakken'den kötü haber geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Norveçli kanatla ilgilenen takımlar kervanına Sassuolo ile Venezia da katıldı.

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ANDRAS SCHAFER

Sacha Boey tarzında düşük maliyetli, yüksek potansiyelli fırsat transferi kovalayan Galatasaray'ın listesine Macaristan'dan Andras Schafer girdi. Sırbistan'ın Dunajska Streda takımında forma giyen 22 yaşındaki Macar orta saha, bu sezon 20 maçta sergilediği 3 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

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