GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Solbakken transferinde rakipleri artıyor! Sassuolo ve Venezia...

Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemini iyi değerlendirerek takımdaki eksik bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların sağ kanat/forvet hattına almayı düşündüğü Ola Solbakken'den kötü haber geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Norveçli kanatla ilgilenen takımlar kervanına Sassuolo ile Venezia da katıldı.
Haberin detayında 23 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği vurgulanırken takımından ayrılmaya sıcak bakan Solbakken için 5-6 milyon euro civarında bir bedel ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.