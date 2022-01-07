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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Solbakken transferinde rakipleri artıyor! Sassuolo ve Venezia...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmek için kolları sıvayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Ola Solbakken... 23 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusuna İtalya'dan iki talip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 07:50
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Solbakken transferinde rakipleri artıyor! Sassuolo ve Venezia...

Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemini iyi değerlendirerek takımdaki eksik bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Solbakken transferinde rakipleri artıyor! Sassuolo ve Venezia...

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların sağ kanat/forvet hattına almayı düşündüğü Ola Solbakken'den kötü haber geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Norveçli kanatla ilgilenen takımlar kervanına Sassuolo ile Venezia da katıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Solbakken transferinde rakipleri artıyor! Sassuolo ve Venezia...

Haberin detayında 23 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği vurgulanırken takımından ayrılmaya sıcak bakan Solbakken için 5-6 milyon euro civarında bir bedel ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

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