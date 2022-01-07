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GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

Galatasaray transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Cedric Bakambu'ydu. Fransız basınından Foot Mercato’ya konuşan golcü futbolcu, “Gideceğim takımda hocanın beni çok istediğini görmem lazım. Proje çok önemli” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

Çin Ligi ekibi BJ Guoan ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Cedric Bakambu, Fransa'da Foot Mercato'ya röportaj verdi. Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle santrfor arayan Galatasaray'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki Kongolu golcü, önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

Avrupa'da futbol oynamak istediğini açıklayan Bakambu, en önemli kriterin teknik direktör ve kulübün planı olduğunu söyledi. İspanya, Fransa ve Türkiye'deki kulüplerle adının anılmasını yorumlayan Bakambu, "İlişkiler önemli. Teknik heyetin isteğini bilmem gerekiyor" yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

AFRİKA KUPASI'NDA YOK

Sezonun ilk yarısını Asya kıtasında geçirdiği için Avrupa Ligi'nde oynamasında sakınca bulunmayan Bakambu, bonservisi elinde olduğu için de Galatasaray adına cazip bir transfer olabilir. Ayrıca Kongo Milli Takımı da Afrika Kupası'na katılamadığı için de direkt sarı-kırmızılılarda oynamaya başlayabilir.

GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve Türkiye'yi de tanıyan Bakambu, gideceği takımın teknik direktörünün önemli olduğunu belirtti. Yıldız santrfor, "Bir grupta teknik direktörün görüşünün çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Sportif mücadelede aradığım şey bu açıkçası" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

40 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bakambu, futbola Fransız ekibi Sochaux altyapısında başladı. 107 maçta 21 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, 2014'te 1.8 milyon euro'ya Bursaspor'a gelmişti. Timsah'ta 40 maçta 21 gol atıp, 7 asist yapan Bakambu, 2015'te Villarreal'e 7.5 milyon euro'ya gitti. Bakambu, İspanya'dan Çin'e ise tam 40 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2018'de transfer oldu.

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