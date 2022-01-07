GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve Türkiye'yi de tanıyan Bakambu, gideceği takımın teknik direktörünün önemli olduğunu belirtti. Yıldız santrfor, "Bir grupta teknik direktörün görüşünün çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Sportif mücadelede aradığım şey bu açıkçası" diye konuştu.