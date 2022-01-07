GALATASARAY HABERLERİ: Bakambu ışığı yaktı

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve Türkiye'yi de tanıyan Bakambu, gideceği takımın teknik direktörünün önemli olduğunu belirtti. Yıldız santrfor, "Bir grupta teknik direktörün görüşünün çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Sportif mücadelede aradığım şey bu açıkçası" diye konuştu.
40 MİLYON EURO ÖDENDİ
Bakambu, futbola Fransız ekibi Sochaux altyapısında başladı. 107 maçta 21 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, 2014'te 1.8 milyon euro'ya Bursaspor'a gelmişti. Timsah'ta 40 maçta 21 gol atıp, 7 asist yapan Bakambu, 2015'te Villarreal'e 7.5 milyon euro'ya gitti. Bakambu, İspanya'dan Çin'e ise tam 40 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2018'de transfer oldu.