Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

Morutan'ı kendi kulübümde bir buçuk yıl daha tuttum ve ondan iyi para kazandığımı düşünüyorum. Morutan, yetiştirilmeyi gerçekten hak eden bir futbolcu. Değeri 10 milyon euro olmadan satılmamalıydı.

Her şeyden önce eski takımında bir değeri vardı. FCSB'nin bir on numaraya ihtiyacı var. Tabii, o artık benim oyuncum değil. Bana öyle geliyor ki, o çocuk çok şeyi hak ediyor ve yardıma ihtiyacı var. Onun olağanüstü bir yeteneği var.