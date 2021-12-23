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Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

Galatasaray'ın sezon başında gençleştirme operasyonu kapsamında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan hakkında, eski kulübü Botoşani'nin başkanı Valeriu Iftime konuştu. Rumen futbol adamı Morutan'ın Galatasaray'a transferinden, oyuncunun form grafiğine dek önemli analizleri Rumen basını ile paylaştı. İşte o sözler... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:25
Ömer Aykut Özaşkın
Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan kadrosunda dahil ettiği Olimpiu Morutan ile ilgili, genç futbolcunun eski takımının başkanı Valeriu Iftime konuştu.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

Rumen futbol adamı yaptığı konuşmada, Morutan'ı Galatasaray'a satan FCSB Başkanı Gigi Becali hakkında da önemli ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

"Son görüşmemde Becali'yi sinirli gördüm. Onunla tartışmaya girmek istemiyorum. Hiçbir artniyetim olmadan söylemeliyim ki, Morutan'ı çok ucuza sattı. Sanırım Morutan, şimdiye kadar yaptığı en kötü transfer.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

Morutan'ı kendi kulübümde bir buçuk yıl daha tuttum ve ondan iyi para kazandığımı düşünüyorum. Morutan, yetiştirilmeyi gerçekten hak eden bir futbolcu. Değeri 10 milyon euro olmadan satılmamalıydı.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

Her şeyden önce eski takımında bir değeri vardı. FCSB'nin bir on numaraya ihtiyacı var. Tabii, o artık benim oyuncum değil. Bana öyle geliyor ki, o çocuk çok şeyi hak ediyor ve yardıma ihtiyacı var. Onun olağanüstü bir yeteneği var.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

O, balkan ruhuna sahip biri. Onun Galatasaray'da en iyi seviyesine geleceğini düşünmüyorum. Çok çalışmak için İspanya, İtalya ya da Belçika liglerinden birine gitmesi gerekiyordu. Sonrasında Türkiye'ye gidebilirdi. O, saf bir Rumen yeteneği."

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