Galatasaraylı Olimpiu Morutan için eski kulübünden flaş sözler! "En iyisi olamayacak"

Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan kadrosunda dahil ettiği Olimpiu Morutan ile ilgili, genç futbolcunun eski takımının başkanı Valeriu Iftime konuştu.
Rumen futbol adamı yaptığı konuşmada, Morutan'ı Galatasaray'a satan FCSB Başkanı Gigi Becali hakkında da önemli ifadelerde bulundu. İşte o sözler...
"Son görüşmemde Becali'yi sinirli gördüm. Onunla tartışmaya girmek istemiyorum. Hiçbir artniyetim olmadan söylemeliyim ki, Morutan'ı çok ucuza sattı. Sanırım Morutan, şimdiye kadar yaptığı en kötü transfer.