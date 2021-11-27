Galatasaray haberleri | Octavian Popescu ve Dennis Man transferlerinden kötü haber!

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise tarih yazıyor. 4. torbadan katıldığı grupta lider konumda bulunan ve üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray, gözünü ara transferde yapılacak takviyelere çevirdi.

Sezon başında Nelsson, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin transferine yönelen Galatasaray, bu politikasını devam ettirmeye kararlı. Özellikle Morutan ve Cicaldau'nun performanslarından memnun olan teknik direktör Fatih Terim, iki Rumen oyuncuyu daha gözüne kestirmişti. Ancak Galatasaray'a bu isimlerden kötü haber geldi.

"EN AZ 20 MİLYON EURO"

Galatasaray'da Terim'in ısrarla istediği isimlerden biri olan Octavian Popescu için Basel kulübünün sahibi Gigi Becali açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki oyuncudan övgüyle bahseden Becali, ileride 500 milyon Euro edebileceğini söyledi.

Becali, Galatasaray'ın ve birçok kulübün oyuncu ile ilgilendiğini doğrularken henüz resmi bir adım atılmadığını ve transfer için ısrarcı olunması gerektiğini belirtti.

Becali ayrıca Popescu'yu 20 milyon Euro'nun altına bırakmayacağını da sözlerine ekledi.



DENNIS MAN İÇİN DE KÖTÜ HABER!

Parma'da yeteri kadar süre bulamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Dennis Man ile ilgili, yeni teknik direktörü Giuseppe Iachini açıklamalarda bulundu.

Son 4 maçta yalnızca 9 dakika süre alabilen Dennis Man hakkında Iachini, "Dennis Man takımın bir parçası. Mükemmel nitelikleri var ve ondan faydalanmak istiyorum. Dennis'i tekrar takıma faydalı bir oyuncu yapmak için çalışıyorum." dedi.

Haberde; Fatih Terim'in Dennis Man'i Cicaldau ve Morutan ile beraber oynatmak istediği de yazıldı.

Bu sezon 8 maçta iki gol kaydeden Rumen futbolcu, koronavirüse yakalandıktan sonra 3 maç kaçırmıştı.