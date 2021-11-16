Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, dev derbinin hazırlıklarına devam ediyor.
Zorlu maç öncesi Galatasaray'da gelenek bozulmayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, tıpkı diğer maçlara hazırlandığı gibi bu kritik derbiye çıkacak.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; derbi öncesi sarı-kırmızılılar kampa girmeyecek. Galatasaraylı futbolcular, 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak son antrenmanın ardından evlerine gidecek ve 21 Kasım Pazar sabahı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelinecek.