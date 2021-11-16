Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Pandemi sürecinde İstanbul'da kamp uygulamasına son veren teknik direktör Fatih Terim zorluk derecesi yüksek maçlar da bu uygulamayı bozmuyor. Fatih Terim hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok önemli olan bu maç öncesi yine kamp uygulamasına gitmeyecek.