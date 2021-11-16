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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kaybedenin zirve yarışında ağır yara alacağı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda flaş bir kamp kararı alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 09:18
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, dev derbinin hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Zorlu maç öncesi Galatasaray'da gelenek bozulmayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, tıpkı diğer maçlara hazırlandığı gibi bu kritik derbiye çıkacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; derbi öncesi sarı-kırmızılılar kampa girmeyecek. Galatasaraylı futbolcular, 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak son antrenmanın ardından evlerine gidecek ve 21 Kasım Pazar sabahı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelinecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Pandemi sürecinde İstanbul'da kamp uygulamasına son veren teknik direktör Fatih Terim zorluk derecesi yüksek maçlar da bu uygulamayı bozmuyor. Fatih Terim hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok önemli olan bu maç öncesi yine kamp uygulamasına gitmeyecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş kamp kararı!

Öte yandan son yıllarda derbi maçlardan önce statta taraftarlı antrenman uygulaması da olmayacak. Bu sezon da Beşiktaş maçı öncesi yapılan taraftarla buluşma bu kez gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

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