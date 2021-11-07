Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray Süper Lig'e Fatih Karagümrük maçıyla dönüyor. Sarı-Kırmızılı takım 12. hafta maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor. Fatih Karagümrük ise zorlu maçta Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının VAR hakemi Arda Kardeşler oldu. Müacedele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

MUHTEMEL 11'LER

KARAGÜMRÜK - Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Emre Mor, Borini, Pesic

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Mustafa Muhammed

BOEY VE ARDA YOK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bu maçta da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

15. RANDEVU

İki takım, ligde daha önce 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 12 golle karşılık verdi. Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 7 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 16 gol atarken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.