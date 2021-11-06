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GALATASARAY HABERLERİ: Amir Hadziahmetovic transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte son durum

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde Gustavo Assunçao ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine çevrildi. Ön liberoya takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Konyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic'in peşine düştü. İki kulüp arasında pazarlıkların başladığı bildirildi. İşte Galatasaray ve Konyaspor'un Hadziahmetovic pazarlığında son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 12:50
GALATASARAY HABERLERİ: Amir Hadziahmetovic transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte son durum

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Konyaspor'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Amir Hadziahmetovic sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Amir Hadziahmetovic transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte son durum

PAZARLIKLAR KIZIŞTI!
Teknik direktör Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Konyaspor ile pazarlıklar başladı. Yeşil-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtı.

GALATASARAY HABERLERİ: Amir Hadziahmetovic transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte son durum

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR!
2016 yılından beri Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'in, Galatasaray'ın ilgisinden oldukça memnun olduğu belirtildi. Boşnak futbolcunun sarı-kırmızılılara duyduğu sempati, transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Amir Hadziahmetovic transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte son durum

İki takım arasında pazarlıkların sürdüğü ve Konyaspor'un transfer olmak isteyen oyuncusuna zorluk çıkarmamak adına daha uygun bir bedelle onay verebileceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Amir Hadziahmetovic transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte son durum

AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR?
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Amir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Aslen Bosna Hersekli olan 24 yaşındaki oyuncu, futbola da ülkesinin takımlarından Zeljeznicar altyapısında başladı. 2014 yılında Zeljeznicar formasıyla profesyonel olan Hadziahmetovic, 2 sene sonra Türkiye'de Konyaspor'a transfer oldu. 2016 yılından beri yeşil-beyazlılarda top koşturan Boşnak futbolcu, ön libero mevkisinde görev yapıyor. Amir Hadziahmetovic'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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