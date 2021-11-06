GALATASARAY HABERLERİ: Amir Hadziahmetovic transferinde pazarlıklar kızıştı! İşte son durum

İki takım arasında pazarlıkların sürdüğü ve Konyaspor 'un transfer olmak isteyen oyuncusuna zorluk çıkarmamak adına daha uygun bir bedelle onay verebileceği kaydedildi.

AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR?

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Amir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Aslen Bosna Hersekli olan 24 yaşındaki oyuncu, futbola da ülkesinin takımlarından Zeljeznicar altyapısında başladı. 2014 yılında Zeljeznicar formasıyla profesyonel olan Hadziahmetovic, 2 sene sonra Türkiye'de Konyaspor'a transfer oldu. 2016 yılından beri yeşil-beyazlılarda top koşturan Boşnak futbolcu, ön libero mevkisinde görev yapıyor. Amir Hadziahmetovic'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.