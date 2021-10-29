Rumenleri sevdi

Rumanya'dan Pro- Sport'un haberine göre, Craiova'dan Cicaldau'yu alan ve memnun kalan sarı-kırmızılılar aynı takımdan Andrei Ivan'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın forvet ve kanatlarda forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu için devre arasında Craiova'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

ELDE TUTMAK ZOR

Galatasaray'ın listesine giren Andrei Ivan'ın geleceğiyle ilgili Craiova'nın hocası Reghecampf açıklamada bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Ivan her maçta fark yaratan bir oyuncu ve mutlaka teklifler olacaktır. Onu tutmak zor olacak" dedi.