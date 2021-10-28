Alex Selçuk İnan’a emanet

Takımın penaltıcısı Alexandru Cicaldau olmasına karşın Mısırlı futbolcu topun başına geçti ve Ersin'e takıldı. Maç sonu- Mohamed'i eleştiren Terim, idmanda da tüm oyuncuları uyardı ve duran toplar tamamen Cicaldau'ya bırakıldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncuyu hazırlama görevi ise yardımcı antrenör Selçuk İnan'a verildi. Selçuk, Cicaldau'ya hem deneyimlerini aktaracak hem de idmanlardan sonra ekstra penaltı ve frikik çalışması yaptıracak. Beşiktaş'a ceza sahası dışından gol atan Cicaldau'nun sıkışan maçlarda bu vuruşları tekrar denemesi sağlanacak.