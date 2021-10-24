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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Sacha Boey ve Arda Turan'ın son durumu ne? İşte yanıtı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ın son durumuna ilişkin bir bilgilendirme de paylaşıldı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 12:34
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Sacha Boey ve Arda Turan'ın son durumu ne? İşte yanıtı
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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak. Derbi mücadelesi öncesi teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir idman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı.

SACHA BOEY VE ARDA TURAN'IN SON DURUMU NE?

Son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.

Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.

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