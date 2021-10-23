GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Beşiktaş derbisi kararı! Lokomotiv Moskova...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi... Moskova maçını bitiren kadro sahada olacak. Buna göre savunma hattında Muslera'nın önünde yine performansını artıran sağ bek Yedlin, stoperde Nelsson ile cezası biten Marcao ve sol bekte Van Aanholt yer alacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi... Moskova maçını bitiren kadro sahada olacak. Buna göre savunma hattında Muslera'nın önünde yine performansını artıran sağ bek Yedlin, stoperde Nelsson ile cezası biten Marcao ve sol bekte Van Aanholt yer alacak.
KALABALIK DURACAK
Aslan, Beşiktaş'ın orta sahasındaki yıldızlarına önlem olarak bu bölgede kalabalık şekilde duracak. Taylan, Berkan ve Cicaldau ortada hem oyun kuracak hem de rakibi karşılaşacak, Fatih Terim, kanatlarda değişikliğe gidecek.
Lokomotiv Moskova maçından sonradan oyuna giren ve galibiyeti getiren ikili Kerem Aktürkoğlu ile Morutan, Beşiktaş derbisinin 11'inde yer alacak. İmparator biri hızlı, diğeri teknik iki isminden hücumda önemli işler yapmasını bekliyor. Hücumda en ilerde ise yine performansını yukarı çeken Mostafa Mohamed yer alacak.