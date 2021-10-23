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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Beşiktaş derbisi kararı! Lokomotiv Moskova...

Galatasaray, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ederken Süper Lig'de yakaladığı çıkışı da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda hedef BeşiktaşVodafone Park'ta devirmek. Teknik direktör Fatih Terim de pazartesi deplasmanda oynanacak büyük maçın 11'ini kafasında belirledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Beşiktaş derbisi kararı! Lokomotiv Moskova...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi... Moskova maçını bitiren kadro sahada olacak. Buna göre savunma hattında Muslera'nın önünde yine performansını artıran sağ bek Yedlin, stoperde Nelsson ile cezası biten Marcao ve sol bekte Van Aanholt yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Beşiktaş derbisi kararı! Lokomotiv Moskova...

KALABALIK DURACAK
Aslan, Beşiktaş'ın orta sahasındaki yıldızlarına önlem olarak bu bölgede kalabalık şekilde duracak. Taylan, Berkan ve Cicaldau ortada hem oyun kuracak hem de rakibi karşılaşacak, Fatih Terim, kanatlarda değişikliğe gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Beşiktaş derbisi kararı! Lokomotiv Moskova...

Lokomotiv Moskova maçından sonradan oyuna giren ve galibiyeti getiren ikili Kerem Aktürkoğlu ile Morutan, Beşiktaş derbisinin 11'inde yer alacak. İmparator biri hızlı, diğeri teknik iki isminden hücumda önemli işler yapmasını bekliyor. Hücumda en ilerde ise yine performansını yukarı çeken Mostafa Mohamed yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Beşiktaş derbisi kararı! Lokomotiv Moskova...

YEDLIN İLE DEVAM KARARI!
Sacha Boey'in sakat olduğu dönemde forma giyen DeAndre Yedlin yeniden Fatih Terim'in gözüne girdi. Son haftalarda başarılı performans sergileyen son olarak Lokomotiv Moskova deplasmanında da hatasız oynayan 28 yaşındaki sağ bek, formaya yapıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Beşiktaş derbisi kararı! Lokomotiv Moskova...

Haftanın en çok top kapan ve en yüksek isabetli pas yüzdesini yakalayan bek oyuncusu unvanını alan Yedlin'i Fatih Terim de ödüllendirecek. İmparator, kritik Beşiktaş derbisinde iyileşen Boey'i kenarda oturdup maça Yedlin ile başlayacak.

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