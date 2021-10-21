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Mohamed'i almamak hata

Kariyerinin büyük bölümünde Afrika kulüplerinde çalışan Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral, Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Ertuğral, Mısır basınına verdiği demeçte "Galatasaray'ın Mostafa'nın bonservisini almaması büyük bir hata olur. O büyük bir potansiyele sahip harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Mohamed'i almamak hata
Kariyerinin büyük bölümünde Afrika kulüplerinde çalışan Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral, Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Ertuğral, Mısır basınına verdiği demeçte "Galatasaray'ın Mostafa'nın bonservisini almaması büyük bir hata olur. O büyük bir potansiyele sahip harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
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