Mohamed'i almamak hata

Kariyerinin büyük bölümünde Afrika kulüplerinde çalışan Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral, Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Ertuğral, Mısır basınına verdiği demeçte "Galatasaray'ın Mostafa'nın bonservisini almaması büyük bir hata olur. O büyük bir potansiyele sahip harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Kariyerinin büyük bölümünde Afrika kulüplerinde çalışan Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral, Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Ertuğral, Mısır basınına verdiği demeçte "Galatasaray'ın Mostafa'nın bonservisini almaması büyük bir hata olur. O büyük bir potansiyele sahip harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.