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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den savunmaya flaş uyarı! Konya maçında...

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da savunma alarm veriyor... Teknik direktör Fatih Terim, milli arada yapılan 2 hazırlık maçında yenilen 6 gol sebebiyle takımına oldukça sinirlenirken, özellikle Nelsson, Marcao ve Alpaslan Öztürk'ün performansından memnun kalmadı. Oyuncularını sert bir şekidle uyaran Terim'in Terim'in, "Konya maçına kadar herkes kendisini toplasın" dediği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş uyarı! Savunma hattı...

Galatasaray'ın milli arada iki hazırlık maçı oynarken Tuzla'yı 4-3 mağlup etti, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. İki maçta 6 gol yenilmesi Fatih Terim'i kızdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş uyarı! Savunma hattı...

İstanbulspor maçının devre arasında oyuncularını saha ortasında toplayan ve uyarılarda bulunan Terim, dünkü idman öncesi de savunmada görev yapan Nelsson, Marcao ve Alpaslan başta tüm oyunculardan bir kez daha kendilerine çeki düzen vermelerini istedi. Terim, ligin namağlup takımı Konya ile karşılaşacaklarını belirterek, "Herkes bir an önce kendisini toplasın" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş uyarı! Savunma hattı...

ASSUNÇAO FIRSATI KULLANAMADI

İki özel maçta savunma kadar yedek kaleciler İsmail Çipe ve Fatih Öztürk de yedikleri gollerle sınıfta kaldı ve formsuzluğu nedeniyle eleştiri alan Fernando Muslera'yı arattı. Berkan'ın cezalı olduğu Konyaspor maçına düşünülen Assunçao, fizik olarak geride kaldığı için ilk 11 fırsatını değerlendiremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş uyarı! Savunma hattı...

Diagne iki hazırlık maçında attığı 3 golle sivrilse de Mostafa Mohamed çok formda olduğu için henüz ilk forvet konumuna geçemedi. Terim Mohamed'i de gördükten sonra iki oyuncu arasındaki kararını verecek.

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