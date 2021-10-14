GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den savunmaya flaş uyarı! Konya maçında...

Galatasaray'ın milli arada iki hazırlık maçı oynarken Tuzla'yı 4-3 mağlup etti, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. İki maçta 6 gol yenilmesi Fatih Terim'i kızdırdı.
İstanbulspor maçının devre arasında oyuncularını saha ortasında toplayan ve uyarılarda bulunan Terim, dünkü idman öncesi de savunmada görev yapan Nelsson, Marcao ve Alpaslan başta tüm oyunculardan bir kez daha kendilerine çeki düzen vermelerini istedi. Terim, ligin namağlup takımı Konya ile karşılaşacaklarını belirterek, "Herkes bir an önce kendisini toplasın" dedi.
ASSUNÇAO FIRSATI KULLANAMADI
İki özel maçta savunma kadar yedek kaleciler İsmail Çipe ve Fatih Öztürk de yedikleri gollerle sınıfta kaldı ve formsuzluğu nedeniyle eleştiri alan Fernando Muslera'yı arattı. Berkan'ın cezalı olduğu Konyaspor maçına düşünülen Assunçao, fizik olarak geride kaldığı için ilk 11 fırsatını değerlendiremedi.