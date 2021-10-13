Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! Fatih Terim emri verdi

Galatasaray'ın forvet rotasyonunda önemli bir isim olan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonuna oldukça düşük bir performansla girmişti. Genç oyuncunun yaz transfer döneminin son günlerinde satılması da gündeme gelmişti.
Fransa ekibi Bourdeaux'a transfer olmaya çok yaklaşan Mostafa Mohamed, eski kulübü Zamalek'in sorun çıkarmasının ardından Galatasaray'da kaldı.
Bu sezon birçok maçta yedek kalan Mısırlı golcü, Süper Lig'in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle, gol orucunu bozdu.