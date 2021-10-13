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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! Fatih Terim emri verdi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda Mostafa Mohamed konusunda hareketlilik yaşanıyor. Uzun süren gol orucuna Çaykur Rizespor deplasmanında attığı 2 golle son veren Mısırlı yıldız, yeniden Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Terim, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınması için onay verirken, operasyonun bir an önce sonlandırılması için sarı kırmızılı yönetim kolları sıvadı. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:02
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! İş çabuk bitecek

Galatasaray'ın forvet rotasyonunda önemli bir isim olan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonuna oldukça düşük bir performansla girmişti. Genç oyuncunun yaz transfer döneminin son günlerinde satılması da gündeme gelmişti.

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! İş çabuk bitecek

Fransa ekibi Bourdeaux'a transfer olmaya çok yaklaşan Mostafa Mohamed, eski kulübü Zamalek'in sorun çıkarmasının ardından Galatasaray'da kaldı.

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! İş çabuk bitecek

Bu sezon birçok maçta yedek kalan Mısırlı golcü, Süper Lig'in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle, gol orucunu bozdu.

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! İş çabuk bitecek

Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda ise fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ülkesinin önceki gece Libya ile deplasmanda oynadığı maçta ilk golün asistini yapan, ardından da harika bir kafa golü atan 23 yaşındaki forvet, maçın ardından ise zaferi Liverpool'un yıldızı Salah ile birlikte kutladı.

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! İş çabuk bitecek

BONSERVİSİ ALINACAK

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da ise Mısırlı oyuncunun transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon sonuna kadar 4 milyon dolara bonservisini alma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de isteği ile işi erken bitirmek istiyor.

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve transfer kararı! İş çabuk bitecek

Deneyimli teknik adamın, "Bu işi sezon sonuna bırakmadan bitirelim. Mohamed'i kadroda istiyorum" sözleri sonrasında yönetim de vites yükseltti.

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