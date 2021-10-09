Aslan'a prens

Galatasaray'a Mısır'dan yeni bir yıldız geliyor… Sarı-kırmızılılar, Pyramids ekibinin sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi için devreye girdi. 24 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den Trabzonspor ile Bundesliga ekipleri RB Leipzig ve Hoffenheim'ın da talip olduğu Arap basını tarafından duyuruldu. Hoffenheim'in ilk resmi teklifini yaptığı ve 1.5 yıllık kiralama karşılığında 1.5 milyon euro ve satın alma opsiyonu olarak 5 milyon euro önerdiği belirtildi. Mısır Milli Takımı'nda da boy gösteren futbolcu için henüz cevap verilmediği kaydedildi.



PREMIER LİG'DE OYNADI



Futbola El Ahly'de başlayan Sobhi, 2016'da Stoke City'ye 5 milyon euro'ya gitti. 2 sezon sonra 6.5 milyon euro'ya Huddersfield Town'a transfer olan Sobhi, daha sonra 2 kez El Ahly'ye kiralandı. Sobhi, geçen sezon başında Pyramids'e 5 milyon euro'ya satıldı. Bu kulüpte 35 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 gol atarken 5 de asist yaptı. Kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan 1.83 boyundaki futbolcu A Milli Takım formasını 32 kez terletti ve 1 gol, 1 asistle oynadı. Sarı-kırmızılılar, Sobhi'yi ikna etmek için vatandaşı Mostafa Mohamed'i de kullanacak ve Galatasaray'a gelmesi için bastıracak.



TOKYO'DA DİKKAT ÇEKTİ



Mısır Milli Takımı'na henüz 18 yaşındayken 2015'te Hector Cuper tarafından çağrılan Sobhi, geçen yaz ayında Tokyo Olimpiyatları'na katıldı. 4 maça çıkan Sobhi; İspanya, Arjantin, Avustralya ve Brezilya'ya karşı 90'ar dakika oynadı ve 1 asist yaptı.



ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU



Ramadan Sobhi, profesyonel kariyerinde 197 maça çıkarken 38 gol, 29 asist yaptı. Asıl mevkii sol kanat olan Sobhi, sağ kanatta, orta sahanın solunda, sağında, 10 numarada ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor.