Galatasaray maçı CANLI İZLE! Marsilya Galatasaray maçı ŞİFRESİZ hangi kanalda? (GS maçı)

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UEFA Avrupa Ligi'ne İtalya ekibi Lazio'yu 1-0 yenerek galibiyetle başlayan Galatasaray Marsilya ile karşılaşacak. Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethetmeye hazırlanan Galatasaray bugün Marsilya'ya konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, E Grubu'nda Lazio'yu 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray'ın ikinci rakibi Marsilya.

Marsilya Galatasaray maçı ŞİFRESİZ hangi kanalda ?

30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak Marsilya Galatasaray maçı Exxen'de CANLI yayınlanacak. Galatasaray maçını ŞİFRESİZ olarak verecek kanalları ise buradan görebilirsiniz. 👇

İşte Marsilya Galatasaray maçını şifresiz canlı verecek kanallar





Galatasaray'ın Avrupa'da 296. maçı

Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa'da bugüne kadar 295 maç yaptı. Bu maçlarda Galatasaray 104 galibiyet, 114 mağlubiyet ve 77 beraberlik aldı.

Galatasaray'da tek eksik Arda Turan

Galatasaray'da Marsilya maçı kadrosunda tek eksik futbolcu Arda Turan. Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir kadroda yer almayan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz da Fransa'ya götürüldü.

Fatih Terim: Marsilya'yı da yenersek....

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç öncesi yaptığı açıklamada "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Lazio gibi grubun en güçlü gösterilen takımını mağlup etmeyi başardık. Marsilya'yı da yenersek büyük avantaj yakalarız. Bu sebeple herkes maçın başından sonuna kadar çok dikkatli olsun" dedi.







👉Marsilya Galatasaray CANLI SKOR (Takip etmek için tıklayın)



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