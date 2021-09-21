Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlarken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılılarda son iki resmi maçta süre alamayan Diagne, Alanyaspor karşılaşmasında ise kadroda yer almadı. Yıldız futbolcunun kadroya alınmamasının Trabzonspor maçının da öncesine dayandığı ortaya çıktı. İşte Diagne gerçekleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 08:45
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçekler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

DIAGNE NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını verirken Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre olayın perde arkası...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

GERÇEK NEDEN: DİSİPLİNSİZLİK

Ortaya çıkan gerçek Diagne'nin disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı kalması.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

11 EYLÜL CUMARTESİ

Tarih 11 Eylül Cumartesi... Yer Florya Metin Oktay Tesisleri... Öğlen Florya'da Trabzonspor maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Trabzon yolculuğu için tesisten hareket saati 17.00 olarak belirlendi, herkes dinlenmeye çekildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

SAAT 17.00 DIAGNE YOK!

Saat 17.00'ye yaklaşırken futbolcular teker teker otobüse binmeye başladı ancak Diagne ortalıkta yoktu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

YOLCULUK DIAGNE'SİZ BAŞLADI

Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, 17:05'te takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne'siz Trabzon yolculuğu başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

HAVALİMANINA ÖZEL ARACIYLA YETİŞTİ

Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıldı ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI SÜRÜYOR

İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

KREDİSİNİ TÜKETTİ

Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.

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