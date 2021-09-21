Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

Galatasaray 'da Mbaye Diagne 'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçekler...

DIAGNE NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını verirken Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre olayın perde arkası...