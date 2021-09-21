Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçekler...
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçekler...
DIAGNE NEDEN KADRO DIŞI KALDI?
Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını verirken Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre olayın perde arkası...
GERÇEK NEDEN: DİSİPLİNSİZLİK
Ortaya çıkan gerçek Diagne'nin disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı kalması.
11 EYLÜL CUMARTESİ
Tarih 11 Eylül Cumartesi... Yer Florya Metin Oktay Tesisleri... Öğlen Florya'da Trabzonspor maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Trabzon yolculuğu için tesisten hareket saati 17.00 olarak belirlendi, herkes dinlenmeye çekildi.
SAAT 17.00 DIAGNE YOK!
Saat 17.00'ye yaklaşırken futbolcular teker teker otobüse binmeye başladı ancak Diagne ortalıkta yoktu.
YOLCULUK DIAGNE'SİZ BAŞLADI
Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, 17:05'te takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne'siz Trabzon yolculuğu başladı.
HAVALİMANINA ÖZEL ARACIYLA YETİŞTİ
Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıldı ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.
DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI SÜRÜYOR
İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.
KREDİSİNİ TÜKETTİ
Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.