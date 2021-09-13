Terim’i vermeyiz

Trabzonspor derbisi için Trabzon'a gelen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Milli takımda teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Terim'e teklif gelmesi durumunda düşüncesi sorulan Başkan Burak Elmas, hocalarının desteğiyle yeni bir takım kurulduğunu vurgulayarak, "Bizim düşüncemiz burada çok net. Zaten uzun vadeli bir plan yaptık hocamızla beraber. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum" yanıtını verdi.

BİZ İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK

Başkan Burak Elmas, Benfica'dan Gedson Fernandes'in transferinin neden olmadığı yönündeki soruyu, "İstediklerimizi aldık" şeklinde yanıtladı. Başkan Elmas, "Biz istediğimiz takımı, istediğimiz oyuncularla transfer ederek kurduk. Şu anda takımda yer almayan bir oyuncu ile ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyorum" dedi.