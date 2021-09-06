Aslan'dan tatsız prova

Milli arada boş durmayan Galatasaray Florya'da organize edilen hazırlık maçında Gheorhge Hagi'nin çalıştırdığı Farul Canstanta'ya 3-1 yenildi. Maça Fatih Öztürk, Boey, Işık Kaan, Marcao, Ömer, Aytaç, Berkan, Emre Kılınç, Morutan, Babel, Diagne ilk 11'i ile başlayan sarı-kırmızılı takım, Nooijer'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gençlerin oyuna girdiği ikinci 45'te Aslan üstünlüğünü koruyamadı. Rumen ekibi; Betencor, Ely ve Ganea'nın penaltı golüyle 3-1 galip geldi.

OĞULCAN DÖNDÜ

Rize'ye 1.2 milyon TL ödenmesiyle lisans sorunu çözülen Oğulcan Çağlayan dün Farul Canstanta ile oynanan hazırlık maçında forma şansı buldu. İkinci yarıda Berkan'ın yerine oyuna giren Oğulcan'ın istekli ve arzulu görünmesine karşın maç eksiği dikkat çekti.

POPESCU TRİBÜNDE

Florya'nın dün özel konukları vardı. Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanelerinden Popescu'nun başkanlığını, Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Canstanta ile hazırlık maçı oynandı. Popescu tribünde yerini alırken, Hagi saha kenarındaydı.

MARCAO İLK 11'DE

Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunması nedeniyle 8 maç ceza alan Marcao, Farul Canstanta ile oynanan karşılaşmada takımdaki yerini aldı. Fatih Terim'in ilk 11'de sahaya sürdüğü oyuncunun, 16 Eylül'deki Lazio maçına sahadaki yerini alması bekleniyor. Marcao'ya yönetim de 150 bin euro para cezası kesmişti.