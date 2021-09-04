Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın Monaco'dan zorlu bir sürecin ardından kadrosuna kattığı, ayrılık sürecinin de bir o kadar sancılı geçtiği Radamel Falcao Sarı-Kırmızılılar'a veda etmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. her oynadığı yerde tatmin olmadığını söyleyen Kolombiyalı golcü, asıl tehlikeli olanların futbolu yönetenler olduğunu belirtti. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 11:51
Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

İTİRAFLAR GELDİ
Bir dergiye konuşan Falcao, kariyerinde en keyif aldığı yılları Portekiz ve İspanya'da yaşadığını belirterek futbolu asıl yönetenlerin futbolcular değil yöneticiler olduğunu belirtti. İşte Falcao'nun dikkat çeken açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

"HER OYNADIĞIM YERDE TATMİN OLMADIM"
"Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı."

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

"BİR YERİ İSTİYORSUN AMA BAŞKA YERDE GİDİYORSUN"
"Günümüz futbolunda futbolcular kendi kaderini yönetemiyor. Bazen insanlar neden bazı takımlara gitmediğimi sorduğunda gülüyorum. Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor.

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

Buna şöyle örnek vereyim, bazı gazetecilere diyorum ki 'Neden CNN'de veya ESPN'de çalışmıyorsun. Futbolda olduğu gibi gidip en büyük kurumlarda çalışsana.' Bahsettiğim durum bu. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Bazen bir yere gitmek istiyorsun ama işin sonunda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun"

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

"ASIL TEHLİKELİ OLAN FUTBOLU YÖNETENLER"
"İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi"

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

"İNSANLARA YALAN SÖYLÜYORLAR"
"Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı"

Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

İŞ ADAMI OLMAK İSTİYOR
Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın"

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