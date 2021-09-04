Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
İTİRAFLAR GELDİ
Bir dergiye konuşan Falcao, kariyerinde en keyif aldığı yılları Portekiz ve İspanya'da yaşadığını belirterek futbolu asıl yönetenlerin futbolcular değil yöneticiler olduğunu belirtti. İşte Falcao'nun dikkat çeken açıklamaları:
"HER OYNADIĞIM YERDE TATMİN OLMADIM"
"Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı."