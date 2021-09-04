Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ayrılık sonrası ilk kez konuştu! "Yalan söylüyorlar" (GS haberi)

"BİR YERİ İSTİYORSUN AMA BAŞKA YERDE GİDİYORSUN"

"Günümüz futbolunda futbolcular kendi kaderini yönetemiyor. Bazen insanlar neden bazı takımlara gitmediğimi sorduğunda gülüyorum. Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor.

Buna şöyle örnek vereyim, bazı gazetecilere diyorum ki 'Neden CNN'de veya ESPN'de çalışmıyorsun. Futbolda olduğu gibi gidip en büyük kurumlarda çalışsana.' Bahsettiğim durum bu. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Bazen bir yere gitmek istiyorsun ama işin sonunda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun"