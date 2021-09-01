Halil savaşı Aslan'ın

Ezeli rakiplerin Halil savaşını kazanan taraf Galatasaray oldu... Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Halil için flaş gelişmeler yaşandı. Dün gün içerisinde F.Bahçe'nin Halil'i transfer etmek istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe, Brentford'a Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için 1 milyon euro önerdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray da devreye girdi ve Halil için İngiliz ekibine teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların transfer için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'na yıllık 8 Milyon TL ödeyeceği belirtildi.