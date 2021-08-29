Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

"BAŞKA TÜRK TAKIMINDAN TEKLİF GELDİ"



Seni Türkiye'den sadece Galatasaray istemiyor. Başka bir Türk takımı daha iyi bir teklif getirdi. Üstelik İtalya'dan daha yeni iki teklif aldık. Feyenoord ve yine Almanya'dan seni isteyenler var" diyerek net karar vermediklerini futbolcuya bildirdiler.