Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e ilk 2 maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların, kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak kulübüne geri dönen Halil Dervişoğlu, kulübüne resti çekti. Dervişoğlu'nun "Galatasaray'a gitmeme izin verin" dediği belirtildi. Öte yandan, bir başka Türk kulübünün transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:34
Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

Yeni sezon 2'de 2 ile başlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplar aşamasına kalan sarı kırmızılılar İtalyan devi Lazio, Fransız ekibi Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı gruba düşmüştü. Transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'ın gündeminde yer alam isim kulübüne rest çekerek gitmesi için kolaylık sağlanmasını istedi. Kulübün yıldız futbolcuya verdiği cevapta Galatasaray'dan başka bir Türk kulübünün transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

İLK MAÇTA RAKİP LAZIO

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya takımlarıyla eşleşen G.Saray'ın maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar açılış maçını kendi evinde 16 Eylül'de Lazio ile yapacak, ardından Marsilya deplasmanına gidecek. Cim Bom, İtalyan ekibiyle Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği müsabakayla ise gruptaki karşılaşmalarını tamamlayacak.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

SEKIDIKA KİRALANDI

Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika'yı Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven kulübüne kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın bir senelik geçici transferi konusunda Oud-Heverlee Leuven kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

HALİL DERVİŞOĞLU RESTİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın yolunu dört gözle beklediği Halil Dervişoğlu sonunda kulübü Brentford'a rest çekti. Milliyet'in haberine göre; 21 yaşındaki futbolcu ayrılmak istediğini ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini İngiliz ekibine net bir şekilde söyledi.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

"GALATASARAY'A GİTMEME İZİN VERİN"

İki gün önce kulüp yetkilileriyle görüşerek, "Önümdeki hedeflere bu şekilde kulübede bekleyerek ulaşmam mümkün değil. Bana değer veren ve sürekli oynatmayı planlayan takımlar da var. Galatasaray'a gitmeme izin verin" dedi.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

"BONSERVİSLE VEREMEYİZ"

Kulüp yetkililerin ise Halil'e "Ivan Toney 25 yaşında ve astronomik teklif alacağı kesin. Ondan sonrası için yer senin. Bu yüzden kesinlikle bonservisle vermeyiz."

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

"BAŞKA TÜRK TAKIMINDAN TEKLİF GELDİ"

Seni Türkiye'den sadece Galatasaray istemiyor. Başka bir Türk takımı daha iyi bir teklif getirdi. Üstelik İtalya'dan daha yeni iki teklif aldık. Feyenoord ve yine Almanya'dan seni isteyenler var" diyerek net karar vermediklerini futbolcuya bildirdiler.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

SONUÇ ÇIKMADI

Görüşmeden sonuç çıkmazken Halil ve ailesinin Türkiye'ye gelmeyi çok istediği öğrenildi. Milli futbolcu, İngiliz kulübünün transferdeki tavrının değişmesini ümit ediyor.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

MORALİ BOZUK

31 Ağustos'a kadar Brentford'un inadını kırmaya çalışan genç futbolcunun moralinin bozuk olduğu ve kulübünün tavrından dolayı mutsuzluğunun antrenman performansına da yansıdığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

AKBABA VE KILINÇ'A TEKLİFLER VAR

Sarı-kırmızılı takımda bir taraftan gelecekler için yoğun temaslar sürerken diğer taraftan ise eldeki futbolculara teklif yağıyor. Emre Kılınç için iki İtalyan kulübü Bologna ve Udinese'nin Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi. İki kulübün kiralama isteğine karşın Cim-Bom'un 3 milyon euro istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

3 MİLYON EURO

Emre Akbaba ise Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu. Başakşehir, Giresunspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor 28 yaşında futbolcu için devreye girdi. Galatasaray, Akbaba için de yine 3 milyon euroluk bonservis ücreti belirledi.

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