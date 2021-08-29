Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu kulübüne resti çekti! Galatasaray'ı istiyor (GS spor haberi)

Yeni sezon 2'de 2 ile başlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplar aşamasına kalan sarı kırmızılılar İtalyan devi Lazio, Fransız ekibi Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı gruba düşmüştü. Transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'ın gündeminde yer alam isim kulübüne rest çekerek gitmesi için kolaylık sağlanmasını istedi. Kulübün yıldız futbolcuya verdiği cevapta Galatasaray'dan başka bir Türk kulübünün transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.
İLK MAÇTA RAKİP LAZIO
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya takımlarıyla eşleşen G.Saray'ın maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar açılış maçını kendi evinde 16 Eylül'de Lazio ile yapacak, ardından Marsilya deplasmanına gidecek. Cim Bom, İtalyan ekibiyle Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği müsabakayla ise gruptaki karşılaşmalarını tamamlayacak.
SEKIDIKA KİRALANDI
Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika'yı Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven kulübüne kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın bir senelik geçici transferi konusunda Oud-Heverlee Leuven kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.