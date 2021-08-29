Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Kasımpaşa maçı sonrası transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası transfer açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki rakiplerini değerlendiren Terim, "UEFA zaten önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben ona öyle bir kura çekeyim' dediler. Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. UEFA bizi düşündü, onların yeri burası dedi. En ağır kurayı biz çektik, zor takımlar ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Onların atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında gelen soruya ise Terim, "Bir yandan bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor, artık sonuna geldik. Bazılarıyla ilişkimiz devam ediyor. Birkaç günde onları da hallederiz inşallah. Ne olursa olsun, gidenlerle, gelenlerle UEFA listesini verinceye, federasyona listeyi verinceye kadar zamanımız var, çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"ORTA SAHA İÇİN TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Orta saha performansını da değerlendiren Terim, "Her zaman bir Melo, her zaman bir Fernando bulamıyorsunuz. Açıkçası o mevkiler tabii futbol anlayışımda önemli bir yere sahip. Bakalım daha var transfere. Her şey olabilir. Biliyorsunuz zaten Gedson'u oraya almıştık, Seri'yi oraya almıştık; bakalım daha var. Taylan da bize çok iyi işler yaptı, belki hataları olabilir ama bir kenara atmayalım onu da. Kaptırdıktan sonra 50 metre var, o top kesilse şu an onu konuşmuyorduk. Taylan da Berkan da bize lazım oyuncular. Orta saha için transfer düşünüyoruz. Gedson'u düşündüğümüze göre çok açık zaten" dedi.

"MİLLİ ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Fatih Terim, son olarak ise milli ara hakkında konuştu. Arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Aşağı yukarı 11 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Kalan oyuncularla en iyi şekilde değerlendireceğiz. 1-2 maç oynayacağız bu arada. Sonuç olarak dinlenmekte yarar var. Önümüz de öyle çünkü. Trafik bir hayli karışık. Artık futbolda çarşambalar, perşembeler, cumartesiler, pazarlar hep dolu. Profesyonel futbolcular buna göre hazırlayacak kendini" açıklamasında bulundu.