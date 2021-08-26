Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Falcao ücretine takım kuruldu!

Müthiş bir değişim operasyonu başlatan Galatasaray şu ana kadar tam 9 transfer hamlesi yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu transferler için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bonservis yükünün altına girdi. Ancak yönetim takımın maaş bütçesini fazlasıyla aşağıya çekti. Transfer edilen 9 futbolcunun toplam yıllık maaşları sadece 6.7 milyon Euro oldu. Bu para, gözden çıkarılan Falcao'nun 1 yıllık maliyetine denk geliyor.