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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Falcao ücretine takım kuruldu!

Süper Lig'de ilk iki haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, taraftarlarını oldukça mutlu eden bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı kırmızılılar eski yönetimin yaptığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinin ardından, Sacha Boey, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Morutan gibi isimleri kadrosuna kattı. Yalnızca Van Aanholt'un yaşının 30 üzeri olduğu bu transferlere 'bir Falcao parası' ödendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Falcao ücretine takım kuruldu!

Müthiş bir değişim operasyonu başlatan Galatasaray şu ana kadar tam 9 transfer hamlesi yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu transferler için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bonservis yükünün altına girdi. Ancak yönetim takımın maaş bütçesini fazlasıyla aşağıya çekti. Transfer edilen 9 futbolcunun toplam yıllık maaşları sadece 6.7 milyon Euro oldu. Bu para, gözden çıkarılan Falcao'nun 1 yıllık maliyetine denk geliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Falcao ücretine takım kuruldu!

EN YÜKSEK ÜCRET VAN AANHOLT'A

Yeni transferler içinde en yüksek maaşı 1.7 milyon Euro ile Patrick van Aanholt alacak. Cicaldau ve Victor Nelsson ise 900 bin Euro garanti ücret kazanacak. Son transfer Morutan'a 600 bin Euro, Sacha Boey'e ise 400 bin Euro maaş verilecek. Aytaç Kara, Alpaslan ve Berkan Kutlu ise maaşlarını Türk Lirası üzerinden alacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Falcao ücretine takım kuruldu!

DÜŞÜK MAAŞ POLİTİKASI SÜRECEK

Şu ana kadar yapılan 9 transferin 6.7 milyon Euro'luk toplam maaş yüküne karşın, takımdan gönderilmesi için büyük çaba harcanan Radamel Falcao'ya bonuslarla beraber yılda yaklaşık 6 milyon Euro ödeniyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi bundan sonra yapacağı transfer hamlelerinde de düşük maaş politikasını sürdürecek.

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