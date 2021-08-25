Son dakika Galatasaray haberleri | 155 maç 6 kupa Donk’a veda
Yabancı sınırlaması nedeniyle yolların ayrıldığı takım kaptanlarından Ryan Henk Donk, dün eski kulübü Kasımpaşa'ya 2 yıllık resmi imzayı attı. 35 yaşındaki Surinamlı yıldız, sarı-kırmızılı formayı Ocak 2016'da sırtına geçirmişti. Kulüpten, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" açıklaması paylaşıldı.
Yabancı sınırlaması nedeniyle yolların ayrıldığı takım kaptanlarından Ryan Henk Donk, dün eski kulübü Kasımpaşa'ya 2 yıllık resmi imzayı attı. 35 yaşındaki Surinamlı yıldız, sarı-kırmızılı formayı Ocak 2016'da sırtına geçirmişti. Kulüpten, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" açıklaması paylaşıldı.