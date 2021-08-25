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Son dakika Galatasaray haberleri | 155 maç 6 kupa Donk’a veda

Yabancı sınırlaması nedeniyle yolların ayrıldığı takım kaptanlarından Ryan Henk Donk, dün eski kulübü Kasımpaşa'ya 2 yıllık resmi imzayı attı. 35 yaşındaki Surinamlı yıldız, sarı-kırmızılı formayı Ocak 2016'da sırtına geçirmişti. Kulüpten, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" açıklaması paylaşıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | 155 maç 6 kupa Donk’a veda
Yabancı sınırlaması nedeniyle yolların ayrıldığı takım kaptanlarından Ryan Henk Donk, dün eski kulübü Kasımpaşa'ya 2 yıllık resmi imzayı attı. 35 yaşındaki Surinamlı yıldız, sarı-kırmızılı formayı Ocak 2016'da sırtına geçirmişti. Kulüpten, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" açıklaması paylaşıldı.
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