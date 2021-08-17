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İspanyol basını yazdı! Fenerbahçe Lucas Perez için teklif yaptı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Serdar Dursun'un Adana Demirspor maçında sakatlanmasının ardından forvet transferi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Deportivo Alaves ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Lucas Perez'i transfer  etmek istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 13:05
İspanyol basını yazdı! Fenerbahçe Lucas Perez için teklif yaptı

Forvet çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Mundo Deportivo'da yer alan bilgilere göre Kanarya, Deportivo Alaves'te forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Lucas Perez'e teklif yaptı.

Haberin detaylarında Perez'in Deportivo Alaves'te kariyerine devam etmek istemediği ve oyuncunun takımıyla olan sözleşmesini feshedeceği ifade edildi.

RAKİP RAYO VALLECANO
Bununla beraber Perez'e, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun da talip olduğu ve oyuncunun İspanya'da kalmaya daha sıcak baktığı yazıldı.

Lucas Perez, kariyeri boyunca 331 müsabakada rol alırken 94 gol 60 asist üretti.

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