Galatasaray - Randers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off turu GS - Randers maçı şifresiz mi?

İstanbul Başakşehir Stadı'nda 5 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında St Johnstone'u İskoçya'da 4-2 yenen sarı kırmızılı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi. Cimbom, Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak. İşte, Galatasaray - Randers maç detayları...

GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Randers eşleşmesinde ilk karşılaşma 19 Ağustos 2021 Perşembe günü İstanbul'da TT Stadı'nda oynanacak. Zorlu müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Mücadelenin rövanşı da 26 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Karşılaşmaların saat ve kanal bilgisi ise henüz belli değil.