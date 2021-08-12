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Galatasaray - Randers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off turu GS - Randers maçı şifresiz mi?

Galatasaray Randers maçı ne zaman? sarı kırmızılı taraftarların şu an en cevabını en çok aradığı soru. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. JohnstoneMcDiarmid Park'ta 4-2'lik skorla eleyen temsilcimiz Galatasaray Danimarka temsilcisi Randers'a rakip oldu. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers maçı ayın kaçında oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 01:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 01:24
Galatasaray - Randers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off turu GS - Randers maçı şifresiz mi?

İstanbul Başakşehir Stadı'nda 5 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında St Johnstone'u İskoçya'da 4-2 yenen sarı kırmızılı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi. Cimbom, Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak. İşte, Galatasaray - Randers maç detayları...

GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Randers eşleşmesinde ilk karşılaşma 19 Ağustos 2021 Perşembe günü İstanbul'da TT Stadı'nda oynanacak. Zorlu müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Mücadelenin rövanşı da 26 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Karşılaşmaların saat ve kanal bilgisi ise henüz belli değil.

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