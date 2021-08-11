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Son dakika trasnfer haberleri: Galatasaray'da Morutan askıda! Yeni hedef Dennis Man

Son dakika trasnfer haberi... Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, FCSB'den Olimpiu Morutan'ı da gündemine almış ancak Rumen ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgemişti. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine yeni bir Rumen yıldız girdi. Cimbom, Parma'da forma giyen Dennis Man için İtalyan kulübüne teklifini yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika trasnfer haberleri: Galatasaray'da Morutan askıda! Yeni hedef Dennis Man

Galatasaray orta sahayı Rumenlere bırakmakta kararlı görünüyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, forvet arkasına da Olimpiu Morutan'ı koymak istiyordu. Ancak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin yüksek fiyat çekmesi geri adım atılmasına yol açtı. Şimdi yeniden bir Rumen oyuncu gündemde...

Son dakika trasnfer haberleri: Galatasaray'da Morutan askıda! Yeni hedef Dennis Man

Cimbom, Parma'dan Dennis Man'ı istiyor. Sağ kanat, forvet arkası ve santrfor olarak forma giyebilen futbolcu için İtalyan takımıyla görüşmeler başladı. İlk etapta 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte 2 milyon euro'yu bulan bonuslar teklif edildi. Oyuncuya da yıllık 2 milyon euro maaş verilecek.

Son dakika trasnfer haberleri: Galatasaray'da Morutan askıda! Yeni hedef Dennis Man

Dennis Man, 29 Ocak 2021'de Parma tarafından 13 milyon euro karşılığında transfer edildi. 22 yaşındaki forvet yeni takımında iyi bir izlenim bıraktı ancak Parma Serie B'ye düştü. Dennis alt ligde forma giymek istemediği için ayrılmayı planlıyor. Ancak Parma Başkanı Kyle Krause'nin Galatasaray'ın teklifini düşük bulduğu gelen haberler arasında…

Son dakika trasnfer haberleri: Galatasaray'da Morutan askıda! Yeni hedef Dennis Man

Menajer Giovani Becali, yaptığı açıklamada Dennis Man'ın Parma'nın önemli oyuncuları arasında yer aldığını belirterek "Başkan Kyle Krause, Dennis Man'ı Galatasaray'ın teklifinden daha üstünde bir meblağ karşılığında göndermeyi düşünüyor" diye konuştu.

Son dakika trasnfer haberleri: Galatasaray'da Morutan askıda! Yeni hedef Dennis Man

DENNIS MAN KİMDİR?
26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man, sene başında Steaua Bükreş'ten Parma'ya transfer oldu.

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