Son dakika trasnfer haberleri: Galatasaray'da Morutan askıda! Yeni hedef Dennis Man

Galatasaray orta sahayı Rumenlere bırakmakta kararlı görünüyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, forvet arkasına da Olimpiu Morutan'ı koymak istiyordu. Ancak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin yüksek fiyat çekmesi geri adım atılmasına yol açtı. Şimdi yeniden bir Rumen oyuncu gündemde...

Cimbom, Parma'dan Dennis Man'ı istiyor. Sağ kanat, forvet arkası ve santrfor olarak forma giyebilen futbolcu için İtalyan takımıyla görüşmeler başladı. İlk etapta 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte 2 milyon euro'yu bulan bonuslar teklif edildi. Oyuncuya da yıllık 2 milyon euro maaş verilecek.