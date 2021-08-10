Son dakika spor haberleri: Galatasaray Victor Nelsson transferini KAP'a bildirdi!

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Kopenhag takımından Victor Nelsson'u kadrosuna kattı.

Cimbom, 22 yaşındaki stoperin kulübü Kopenhag'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama:

14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

8'İNCİ TRANSFER

Nelsson, Cimbom'un bu sezonki 8. transferi oldu. G.Saray daha önce Boey, Cicaldau, Van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Berkan Kutlu ve Barış Yılmaz2ı kadrosuna katmıştı.