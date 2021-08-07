Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Fernando Muslera'nın aldığı maaş... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone karşısında aldığı beraberliğin yankıları sürüyor. UEFA sıralamasında 179. olan, son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabilen İskoç ekibini yenemeyen sarı-kırmızılılar eleştiri oklarının hedefinde. Takım değeri sadece 8 milyon Euro olan St. Johnstone'ın futbolcularına 1 sezonda ödediği toplam ücret ise sadece 1.5 milyon Euro.



GOLÜ ATAN KERR 60 BİN EURO ALIYOR



Takvim'in haberine göre; takımın en fazla kazanan ismi ise 120 bin Euro ile kaleci Zender Clark. Penaltıdan Galatasaray'a golü atan Jason Kerr'in yıllık kazancı ise sadece 60 bin Euro. Yaptığı büyük hatayla tepki çeken ise Muslera 2.5 milyon Euro kazanıyor. Yani Uruguaylı kaleci tek başına, St. Johnstone takımının tamamından fazla maaş alıyor.