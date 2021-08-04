Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Oğulcan Çağlayan açıklaması! "Bu kumpası kim kuruyor?"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle TFF tarafından lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Epözdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı. Oyuncu ligin bitimine 6 hafta kala sözleşmesini haksız feshetti deniyor ancak 1 yıllık alacağının ödenmesine hükmediliyor. Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş.

Oğulcan Çağlayan hakkında verilen karar, hukukun temel prensiplerine aykırıdır. UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi.

"HANGİ ELLER BU KARARA DOKUNDU?"

Hukuki süreç devam ediyor, kesinleşmiş bir karar yokken bu yönde bir karar çıkamasını bekliyorduk. Hukuka uygun olan budur. Fakat çok ilginç bir şekilde oy çokluğuyla başvurumuz reddedildi. Oy çokluğuyla itirazımız reddedildi. Bize fakslanan yazıda oy birliği yazıyor. Karar, oy çokluğundan oy birliğine döndürüldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi eller bu karara dokundu, kimler talimat verdi! Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kuruyor?

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle 3 maç ve 1.2 milyon euro para cezası vermişti.

Yaşanan bu süreç sonrasında TFF, yeni sezon öncesinde Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmazken, sarı-kırmızılılar PSV maçlarında genç oyuncudan yararlanamamıştı. Oğulcan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan St. Johnstone karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

TAHKİM İTİRAZI REDDETMİŞTİ

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için yaptığı itirazı reddetmişti. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddine, oyçokluğu ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.