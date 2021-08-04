Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Oğulcan Çağlayan açıklaması! "Bu kumpası kim kuruyor?"

Son dakika haberi... Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle TFF tarafından lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan hakkında açıklamalarda bulundu. Oğulcan'la ilgili UEFA'nın Galatasaray'ı haklı bulduğunu belirten Epözdemir, "UEFA, 'Hukuki sorun yoktur' dedi. Bize fakslanan yazıda oy birliği yazıyor. Karar, oy çokluğundan oy birliğine döndürüldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi eller bu karara dokundu, kimler talimat verdi! Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kuruyor?" ifadesini kullandı.