TEMA Vakfı için özel maç

Özel maçın duyurulması üzerine Teknik Direktör Fatih Terim, sosyal medyadan atılan tweeti alıntılayarak bir paylaşımda bulundu. İmparator, "Hep birlikte, #YenidenYeşerteceğiz umutları" diyerek TEMA Vakfı'nı etiketledi. Paylaşım yine binlerce beğeni aldı.

TAKIM SEFERBER OLDU

Kaptan Arda Turan, sarıkırmızılılarda fidan kampanyasını başlatan isim oldu. Arda kendisi adına bin, çocukları adına 1905'er fidan bağışladığını belirtip Muslera'yı etiketledi. Uruguaylı, "ikinci Vatanıma nefes olabilme yolunda ben de varım. 1905 fidana ek olarak gol yemediğim her maç için 100 fidan daha bağışlıyorum" dedi. Ardından diğer futbolcular da bağışlara devam etti.