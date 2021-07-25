Cicaldau İstanbul'da!

Galatasaray'ın, Romanya'nın Universitatea Craiova takımından kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau dün İstanbul'a geldi. Bükreş'ten yola çıkan Cicaldau'yu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, "Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi. Futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı. Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ise bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

G.SARAY'DA 14. RUMEN

Galatasaray'a gelen Cicaldau, sarı-kırmızılı kulübün transfer ettiği 14. Rumen oyuncu oldu. Rotariu, Hagi, İlie, Filipescu, Popescu, Lutu, Niculescu, Petre, Bratu, Tamas, Stancu, Latovlevici ve Andone'den sonra Cicaldau ile Aslan'daki Rumen geleneği devam etti.

1.1 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Alex Cicaldau, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.1 milyon Euro maaş alacak. Takımı Craiova'nın kasasına bonuslarla beraber 6 milyon euro girecek. Rumen ekibi ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

CİMBOM'UN YENİ HAGI'Sİ

Galatasaray üç transfer birden açıkladı ama gözler Alex Cicaldau... Sarı-kırmızılı ekip uzun süredir 10 numara eksikliği hissediyor ve 'Yeni Hagi' olması beklenen Rumen futbolcunun bu açığı kapatıp kapatamayacağını zaman gösterecek. Öte yandan hücuma dönük oynasa da Cicaldau'nun '8 numara' olarak çıktığı maç sayısı daha fazla... İşte 24 yaşındaki futbolcunun mevkilere göre performansı:

YÜZDE 30'U VIITORUL'A GİDECEK

Rumen ProSport, Hagi'nin kurucusu olduğu ve çalıştırdığı Viitorul'un Cicaldau'nun transferinden yüzde 30 pay alacağını ileri sürdü. Ocak 2018'de Craiova'ya 1 milyon euro'ya giden oyuncunun sözleşmesine sonraki satışı için özel madde konulduğu ifade edildi. Viitorul'ün payına 1.8 milyon euro düşecek.