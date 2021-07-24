Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

MERT ÇETİN Transfer döneminin gözde isimlerinden Mert Çetin için ısrar sürüyor. Ancak, Hellas Verona'nın Mert Çetin'in performansından memnun olması transferi zora sokuyor.

PATRICK BERG Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya transfer edilecek isim merak konusu oldu. Norveçli futbolcu Patrick Berg için girişimler devam ederken, alternatif isimler de gündemde.