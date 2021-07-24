Lemina Nice ile anlaştı

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geri dönme ihtimalinin de olduğu konuşulan Mario Lemina, Fransa’ya geçiş yapıyor. İngiltere’den Newcastle ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya vardı. Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton’a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçen sezon kiralık olarak Fulham’da oynayan Lemina, çok fazla etkili olamamıştı.
2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geri dönme ihtimalinin de olduğu konuşulan Mario Lemina, Fransa'ya geçiş yapıyor. İngiltere'den Newcastle ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya vardı. Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, çok fazla etkili olamamıştı.