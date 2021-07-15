Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, ön libero Wilder Cartagena ile anlaştı.. Sarı-kırmızılı ekibin, cazip bir teklif sunduğu ve bonservisi elinde olan Cartagena’nın Galatasaray’a imza atmaya çok yakın olduğu bildirildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Transferde ağır kalmakla eleştirilen Galatasaray'ın listesine yeni bir isim eklendi. Şimdiye kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekiple ilgili Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Peru basını; Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. Oyuncunun, Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

AÇIK KAPANACAK

Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu belirtildi. Bonservisi elinde olan Cartagena son olarak Arjantin'in Godoy Cruz takımında forma giydi. 1.80 boyundaki Perulu futbolcu 10 kez de milli takımda oynadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Belhanda, Gedson ve Etebo'nun ayrılığı sonrası orta sahası boşalan Galatasaray'ın imza attırmak istediği Cartagena'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin Euro... Şimdi gözler bu transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten gelecek haberlere çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

KİMDİR?

1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı. Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Bu sezon sözleşmesi biten oyuncunun bonservisi elinde...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Peru basını, Cartagena'nın Galatasaray'a transferine geniş yer ayırdı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.

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