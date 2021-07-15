Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Wilder Cartagena ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Transferde ağır kalmakla eleştirilen Galatasaray'ın listesine yeni bir isim eklendi. Şimdiye kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekiple ilgili Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Peru basını; Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. Oyuncunun, Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü ifade edildi.



