Forma savaşları

Ligin başlamasına daha var ama Galatasaray ve Fenerbahçe şimdiden kapıştı. Bu kez formalar üzerinden... Yeni formalarını tanıtan Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarının resmiyet kazanmamasına tepki olarak göğsünde artık 'yıldız' taşımayacağını açıklamıştı. Dün de Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaparak satışa çıkardı. Bununla ilgili 'İlk ve Tek' başlıklı bir tanıtım filmi yayınlanırken görüntülerde bolca 4 yıldıza yer verildiği görüldü.



KARANLIĞI AYDINLATAN KUPA



2011-12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluğa ulaşma başarısı gösteren Galatasaray'ın karanlıkta yaptığı kutlama da reklam filminde önemli yer tuttu. Bu sezon giyilecek siyah deplasman formasının 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa bir gönderme olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada siyah forma için, "Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi" denildi.