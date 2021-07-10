Son dakika spor haberi: Bucaspor'dan transfer! Galatasaraylı Recep Gül...

2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'ü renklerine bağladı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü'nden transfer ettiğimiz 2000 doğumlu, kanat oyuncusu Recep Gül ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık."

21 yaşındaki Recep Gül geçen sezon Şanlıurfaspor'da forma giymişti.

RECEP GÜL KİMDİR?

5 Kasım 2000 doğumlu 18 yaşındaki Recep Gül, ortasahana mevkisinde forma giyiyor. Türkiye U19 Milli Takım'ının formasını da giyen Recep Gül, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra Westerlo takımına kiralık olarak gönderildi sonrasında Şanlıurfaspor'da kiralık olarak top koşturan Gül, son olarak izmir ekibi Bucaspor'a transfer oldu.