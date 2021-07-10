Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusundan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar transferde gaza bastı. Aslan, Fatih Terim'in istediği Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes için harekete geçti. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:47
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte hem yönetim hem de teknik direktör belirsizliği yaşayan sarı-kırmızılılarda Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından takımın başına yeniden Fatih Terim'i getirmesiyle birlikte sorun ortadan kalktı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Burak Elmas başkan seçilir seçilmez ayağının tozuyla İstanbul'a gelerek Florya'da takımın başında antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim, bir yandan yeni sezon için oyuncu arayışlarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz ile de prensip anlaşması sağladı. Cimbom'un 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hamlesinden sonra yapılacak diğer takviyeler de merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiraladığı Henry Onyekuru, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, listedeki diğer isimler için de temaslarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Eksik olarak görülen yerlere uygun maliyetli ve nokta atışı transferler yapmak isteyen Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi. Yeni sezon öncesi Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar; sakatlık sorunu ve yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao'yu da elinden çıkarmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

IGNACIO RAMIREZ LİSTEYE ALINDI

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguay ekibi Liverpool'da forma giyen 24 yaşındaki golcü Ignacio Ramirez'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

MUSLERA DEVREDE

Yönetimin, Uruguaylı futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve Fernando Muslera'nın da vatandaşının transferi için devrede olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

IGNACIO RAMIREZ KİMDİR?

Tam adı Juan Ignacio Ramirez Polero olan futbolcu, 1 Şubat 1997 tarihinde Uruguay'ın Mercedes kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Liverpool takımında başlayan Uruguaylı futbolcu, Ocak 2016'da aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Bu sezon Uruguay Ligi'nde çıktığı 8 maçta gösterdiği 10 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Ramirez'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Uruguay Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 15 kez forma giyen ve 3 gol atan 24 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Hücum hattının yanı sıra orta saha bölgesini de güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu bölge için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i gündemine almıştı. Portekizli oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine kesin gözüyle bakılırken; yönetim, Fernandes ile birlikte bu bölgeye bir transfer daha yapma kararı aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

MATHEUS FERNANDES DE LİSTEDE

Cimbom'un bu doğrultuda son olarak La Liga devi Barcelona'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Matheus Fernandes'i gündemine aldığı iddia edildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin de Brezilyalı futbolcunun transferine onay verdiği ve kısa süre içerisinde Matheus Fernandes transferi için resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

MATHEUS FERNANDES KİMDİR?

Tam adı Matheus Fernandes Siqueira olan futbolcu, 30 Haziran 1998 tarihinde Brezilya'nın Itaborai kentinde dünyaya geldi. Futbola Botafogo altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında 4 milyon Euro karşılığında Palmeiras'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

2019/2020 sezonunun başında Real Valladolid'e kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2020/2021 sezonunun başında 7 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya gönderildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 17 dakika süre alan Matheus Fernandes, sezonun sona ermesiyle birlikte Katalan ekibinden ayrıldı. Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 4 kez forma giyen Fernandes'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

SON DAKİKA