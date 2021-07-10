Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

MATHEUS FERNANDES KİMDİR?
Tam adı Matheus Fernandes Siqueira olan futbolcu, 30 Haziran 1998 tarihinde Brezilya'nın Itaborai kentinde dünyaya geldi. Futbola Botafogo altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında 4 milyon Euro karşılığında Palmeiras'a transfer oldu.
2019/2020 sezonunun başında Real Valladolid'e kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2020/2021 sezonunun başında 7 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya gönderildi.
Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 17 dakika süre alan Matheus Fernandes, sezonun sona ermesiyle birlikte Katalan ekibinden ayrıldı. Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 4 kez forma giyen Fernandes'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.