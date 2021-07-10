Son dakika transfer haberleri: Galatasaray durmak bilmiyor! Fatih Terim Ignacio Ramirez ve Matheus Fernandes'i istedi (GS spor haberi)

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hamlesinden sonra yapılacak diğer takviyeler de merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiraladığı Henry Onyekuru, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, listedeki diğer isimler için de temaslarına devam ediyor.