Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Galatasaray 'a Brezilyalı yıldız Paulinho 'dan müjde geldi... Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılılar'ın istediği ve bonservisi elinde olan Sambacı yıldız istediği yıllık ücrette indirime gitti.

Daha önce 4 milyon Euro talep eden Paulinho, 3 milyon Euro'ya düştü. Yıldız futbolcu yıllık 3 milyon Euro'nun yanı sıra 1.5 milyon Euro da imza parası istiyor.