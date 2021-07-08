Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Galatasaray'a Brezilyalı yıldız Paulinho'dan müjde geldi... Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılılar'ın istediği ve bonservisi elinde olan Sambacı yıldız istediği yıllık ücrette indirime gitti.
Daha önce 4 milyon Euro talep eden Paulinho, 3 milyon Euro'ya düştü. Yıldız futbolcu yıllık 3 milyon Euro'nun yanı sıra 1.5 milyon Euro da imza parası istiyor.
Cimbom imza parasını da 1 milyon Euro'ya düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı yıldız teklifi kabul ederse imzayı attıracak.