Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Galatasaray için son dakika transfer gelişmesi... Bonservisi elinde olan ve sarı kırmızılı ekibin transfer listesineki Paulinho'dan flaş bir karar geldi. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona eren yıldız oyuncu, G.Saray'dan istediği yıllık ücrette indirime gitti. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Galatasaray'a Brezilyalı yıldız Paulinho'dan müjde geldi... Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılılar'ın istediği ve bonservisi elinde olan Sambacı yıldız istediği yıllık ücrette indirime gitti.

Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Daha önce 4 milyon Euro talep eden Paulinho, 3 milyon Euro'ya düştü. Yıldız futbolcu yıllık 3 milyon Euro'nun yanı sıra 1.5 milyon Euro da imza parası istiyor.

Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Cimbom imza parasını da 1 milyon Euro'ya düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı yıldız teklifi kabul ederse imzayı attıracak.

Son dakika transfer haberi... Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!

Paulinho'ya Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Ligi ekiplerinin de ilgisi var. Galatasaray, Paulinho konusunda acele etmeme kararı aldı.

SON DAKİKA