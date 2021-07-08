Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scoutları ile beraber başkan Burak Elmas yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması için hummalı bir transfer çalışması yürütüyor.
Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyeceği bilinen Cimbom'un, sol bek pozisyonu için gündemine farklı isimleri dahil ederken, bunun son örneği İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez oldu.
İtalyan basınında konu ilgili yer alan haberde, sarı kırmızılıların bu trense operasyonuna ilişkin nasıl hareket edeceği de yazıldı. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;