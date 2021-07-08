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Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon için yeni bir sol bek bakarken, gündemine yeni bir ismi aldı. Fatih Terim'in kadroda istemediği Marcelo Saracchi'den vazgeçen Cimbom'un, bu pozisyonda İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i değerlendirmek istediği ifade edildi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray ile beraber Ricardo Rodriguez'i transfer etmek isteyen başka bir kulüp daha bulunuyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 19:01
Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scoutları ile beraber başkan Burak Elmas yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması için hummalı bir transfer çalışması yürütüyor.

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyeceği bilinen Cimbom'un, sol bek pozisyonu için gündemine farklı isimleri dahil ederken, bunun son örneği İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez oldu.

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

İtalyan basınında konu ilgili yer alan haberde, sarı kırmızılıların bu trense operasyonuna ilişkin nasıl hareket edeceği de yazıldı. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

"Torino'nun istediği verimi alamadığı Avrupalı yıldızı Ricardo Rodriguez, EURO 2020'de İsiçvre formasıyla Fransa'ya karşı talihsiz bir penaltı anı yaşadı ve ardından sosyal medyada kendisi hakkında büyük bir linç kampanyası oluşturuldu.

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Ancak, Rodriguez'in özellikle İspanya maçındaki performansı, kendisine bir çok kulübün talip olmasına neden oldu ve bu konuya dair fitili ateşledi.

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

İLK TALİP GALATASARAY
Ricardo Rodriguez'in Milan'a transfer olmadan öncesinde de iletişimde olduğu Galatasaray, yıldız futbolcu için yeniden gündeme geldi.

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Bilindiği üzere Galatasaray, Ricardo Rodriguez'in henüz Wolfburg'da oynadığı dönemde kendisiyle ilgileniyordu ancak o, Milan'ı tercih etti.

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

G.SARAY'IN ARDINDAN...
Bununla beraber Ricardo Rodriguez'e Mainz'ın da ilgisi bulunuyor. Ancak Rodriguez'in bonservisinin yaklaşık 3 milyon euro olması, Mainz'ın ilgisini geri çekiyor.

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Kesin olan bir şey var ki, Rodriguez'e Avrupa kulüplerinin ilgisi var ve onlar, kendisine yeniden yatırım yaparak parlatmak istiyor."

Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez, kariyeri boyunca 366 müsabakada forma giyerken 32 gol 43 asist üretti.

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