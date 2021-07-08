Galatasaray EURO 2020'de onu beğendi! Transferde gündem Ricardo Rodriguez

Bilindiği üzere Galatasaray, Ricardo Rodriguez'in henüz Wolfburg'da oynadığı dönemde kendisiyle ilgileniyordu ancak o, Milan'ı tercih etti.

G.SARAY'IN ARDINDAN...

Bununla beraber Ricardo Rodriguez'e Mainz'ın da ilgisi bulunuyor. Ancak Rodriguez'in bonservisinin yaklaşık 3 milyon euro olması, Mainz'ın ilgisini geri çekiyor.