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Daima hatırlanacak

Galatasaray, “Berlin Panteri” Turgay Şeren’in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Twitter’dan, Şeren’in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, “Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Türk futbol tarihinin unutulmaz ismini vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Daima hatırlanacak
Galatasaray, "Berlin Panteri" Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Twitter'dan, Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Türk futbol tarihinin unutulmaz ismini vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.
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