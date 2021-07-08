Daima hatırlanacak

Galatasaray, “Berlin Panteri” Turgay Şeren’in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Twitter’dan, Şeren’in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, “Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Türk futbol tarihinin unutulmaz ismini vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.
Galatasaray, "Berlin Panteri" Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Twitter'dan, Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Türk futbol tarihinin unutulmaz ismini vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.