Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesi ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim'le yola devam edilmesinin ardından Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk 'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok isimle daha masaya oturdu.

Cimbom'da Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli gibi yıldızların geleceği belirsizliğini korurken, bu isimlerin ayrılma ihtimaline karşı kadroya bir kanat takviyesi yapılacak.