Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

Yeni sezon öncesi kadrosuna şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü katan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Onyekuru ve Feghouli'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken Alassane Ndao'ya kanca attığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferde önemli bir rakibinin de olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 12:03
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesi ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim'le yola devam edilmesinin ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok isimle daha masaya oturdu.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

Cimbom'da Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli gibi yıldızların geleceği belirsizliğini korurken, bu isimlerin ayrılma ihtimaline karşı kadroya bir kanat takviyesi yapılacak.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda ilk olarak Alassane Ndao'yu gündemine aldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nen Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün Senegalli kanat oyuncusu için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızına Galatasaray kancası! Alassane Ndao...

TEK TEKLİF OLYMPIAKOS'TAN!

Karagümrük, oyuncunun satışından yüksek bonservis geliri beklerken, şu ana kadar tek resmi teklifin Yunan devi Olympiakos'tan geldiği kaydedildi. Yunan ekibi, Karagümrük'e 1 milyon Euro teklif etti.

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