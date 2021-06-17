Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a Serie A'dan stoper! Martin Erlic

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, transfer dönemine hızlı başlamıştı. İç transferde Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme yenileyen Aslan, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Luyindama ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, gündemine Serie A'da Spezia forması giyen Martin Erlic'i aldı. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 28 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Erlic, kariyerinde daha önce FC Südtirol, Sassuolo takımlarının da formasını giymişti. Transfermarkt verilerine göre Hırvat stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.