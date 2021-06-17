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Son dakika GS transfer haberleri | 'a 'dan stoper!

Ülkemizi 'nde temsil edecek olan , transfer dönemine hızlı başlamıştı. İç transferde , , ve ile sözleşme yenileyen , 'dan ve 'den 'ü bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Luyindama ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, gündemine 'da Spezia forması giyen 'i aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:02
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a Serie A'dan stoper! Martin Erlic

Ülkemizi 'nde temsil edecek olan , transfer dönemine hızlı başlamıştı. İç transferde , , ve ile sözleşme yenileyen , 'dan ve 'den 'ü bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Luyindama ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, gündemine 'da Spezia forması giyen 'i aldı. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 28 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Erlic, kariyerinde daha önce , takımlarının da formasını giymişti. Transfermarkt verilerine göre Hırvat stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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