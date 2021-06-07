Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde gençlik aşısı! Eren Dinkçi...

Manchester United'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti. Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder'in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı'na çağrılmıştı.

ALMANYA'DAN TEKLİF ALDI

18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Manuel Baum'un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya'da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi'yi Juventus kadrosuna katmak istiyor. Almanya'dan Stuttgart, Hollanda'dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.

EREN DİNKÇİ KİMDİR?

13 Aralık 2001 tarihinde dünyaya geldi. Almanya Bremen doğumlu genç oyuncu profesyonel futbol hayatına ATSV altyapsında başladı. Daha sonra sırasıyla SC Borgfeld, W. Bremen kulüplerinin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra W. Bremen II takımına transfer edildi.

Bundesliga U19'daki ilk sezonunda 23 maçta 24 gol 12 asistlik olağanüstü bir performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Bu sezon Almanya'da 18 maça çıkan Eren 8 gol 2 asist kaydetti.