Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde gençlik aşısı! Eren Dinkçi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde gençlik aşısı! Eren Dinkçi...

Son dakika spor haberi... 'de sezon 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvamış durumda. Öncelikli olarak yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılar sonrasında transfere ağırlık vermeyi planlarken listesini de belirledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:59
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde gençlik aşısı! Eren Dinkçi...

'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti. Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder'in altyapısında forma giyen Eren, 'na çağrılmıştı.

ALMANYA'DAN TEKLİF ALDI
18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü 'un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya'da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi'yi Juventus kadrosuna katmak istiyor. Almanya'dan , 'dan ise genç oyuncunun diğer talipleri.

EREN DİNKÇİ KİMDİR?
13 Aralık 2001 tarihinde dünyaya geldi. Almanya Bremen doğumlu genç oyuncu profesyonel futbol hayatına altyapsında başladı. Daha sonra sırasıyla , W. Bremen kulüplerinin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra W. Bremen II takımına transfer edildi.

'daki ilk sezonunda 23 maçta 24 gol 12 asistlik olağanüstü bir performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Bu sezon Almanya'da 18 maça çıkan Eren 8 gol 2 asist kaydetti.

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