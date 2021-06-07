Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic operasyonu! Kiralık olarak...

Yeni sezonda kadrosuna en az iki kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Beşiktaş ile adı anılan Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz kulübü ile temasa geçti.

Mitrovic'in menajeri ile de temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, Fenerbahçe'yle bir süredir adı anılan tecrübeli teknik direktör Rafael Benitez'in Newcastle United takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği iddiaları da mevcut...