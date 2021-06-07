Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic operasyonu! Kiralık olarak...

Yeni sezonda kadrosuna en az iki kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Beşiktaş ile adı anılan Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz kulübü ile temasa geçti.
Mitrovic'in menajeri ile de temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, Fenerbahçe'yle bir süredir adı anılan tecrübeli teknik direktör Rafael Benitez'in Newcastle United takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği iddiaları da mevcut...
26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez Sırbistan Milli Takımı'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı. Mitrovic 6 yıldır Premier Lig'de forma giyiyor. Fulham kulübü Aleksandar Mitrovic için Newcastle United'a 2018 yılının yaz aylarında 24 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödemiş ve bu transfer ses getirmişti.