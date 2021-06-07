Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic operasyonu! Kiralık olarak...

Son dakika transfer haberi: 'den operasyonu! Kiralık olarak...

Son dakika transfer haberleri... 'i 3. bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın gündeminde birçok isim yer alırken Sırp golcü için temaslar başladı. İşte Mitrovic operasyonunun detayları... ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 08:36
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic operasyonu! Kiralık olarak...

Yeni sezonda kadrosuna en az iki kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan 'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Beşiktaş ile adı anılan Fulham'ın Sırp golcüsü için düğmeye basıldı. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz kulübü ile temasa geçti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic operasyonu! Kiralık olarak...

Mitrovic'in menajeri ile de temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, 'yle bir süredir adı anılan tecrübeli teknik direktör Rafael Benitez'in Newcastle United takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği iddiaları da mevcut...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic operasyonu! Kiralık olarak...

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez Sırbistan Milli Takımı'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı. Mitrovic 6 yıldır Premier Lig'de forma giyiyor. Fulham kulübü için Newcastle United'a 2018 yılının yaz aylarında 24 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödemiş ve bu transfer ses getirmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic operasyonu! Kiralık olarak...

Fulham, bu sezon Premier Lig'de küme düşen takımlardan birisi olmuştu. Championships'te forma giymek istemeyen Mitrovic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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