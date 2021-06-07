Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da kadrodaki oyunculara da gelen teklifler değerlendiriliyor.

Calciomercato, Juventus ve Milan'ın Altay Bayındır'ı transfer etmek istediğini, Juventus'un bu transferde Milan'dan bir adım önde olduğunu iddia etti.