Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'un planı ortaya çıktı! ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, kadrodaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor. Başarılı kaleci ile ilgilenen 'un o planı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:01
Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan 'da kadrodaki oyunculara da gelen teklifler değerlendiriliyor.

Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

Calciomercato, ve Milan'ın 'ı transfer etmek istediğini, Juventus'un bu transferde Milan'dan bir adım önde olduğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

'un planının tıpkı Merih Demiral'da olduğu gibi Altay'ı önce Genoa veya Sassuolo'dan birisine gönderip, daha sonra onlardan satın almak şeklinde olduğu bildirildi.

SON DAKİKA