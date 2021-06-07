Son dakika transfer haberi: Juventus'un planı ortaya çıktı! Altay Bayındır... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da kadrodaki oyunculara da gelen teklifler değerlendiriliyor.
Calciomercato, Juventus ve Milan'ın Altay Bayındır'ı transfer etmek istediğini, Juventus'un bu transferde Milan'dan bir adım önde olduğunu iddia etti.
Juventus'un planının tıpkı Merih Demiral'da olduğu gibi Altay'ı önce Genoa veya Sassuolo'dan birisine gönderip, daha sonra onlardan satın almak şeklinde olduğu bildirildi.