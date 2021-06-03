Son dakika Galatasaray spor haberi: Görevi sona eren Fatih Terim o maçlar öncesi tarih verdi!

Pazartesi günü Galatasaray'la sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, görevini bırakırken yönetime kapsamlı bir rapor sunmayı ihmal etmedi. Sabah'ın haberine göre; Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplansın" tavsiyesinde bulundu.



AVRUPA'DA KAMP YOK

İmparator, Süper Lig başlayana kadarki kamp ve antrenman programını A'dan Z'ye saat saat hazırladı. Pandemi koşullarında Avrupa'da kamp mümkün gözükmüyor ve geçen sezon olduğu gibi sarıkırmızılı takım Florya'da sezona hazırlanacak. Ancak Avrupa'da birkaç takımla hazırlık maçı oynanması konusunda temaslar kuruldu.



SEÇİM ERTESİ FLORYA'DA!

Durumunun netleşmesi için 19 Haziran'daki seçimi bekleyen Fatih Terim'in "Yeni seçilecek başkan ve yönetim 'gel' derse, hemen (20-21 Haziran) Florya'ya gidip takımla idmanlara başlarım" dediği öğrenildi. Terim, kendisi ile devam edilmemesi halinde de futbol takımı ile ilgili antrenmandan transfere kadar kapsamlı raporunu yeni gelecek hocaya teslim etmeye hazır.



MÜDERRISOĞLU TAKIMIN BAŞINDA

Fatih Terim'in raporu yönetim tarafından dikkate alınır ve Futbol A Takımı 14 Haziran'da Florya'da toplanırsa, altyapıdan hocalar idmanları yönetecek. Şu anda Terim ve ekibi görevden ayrıldığı için U-19 Takımı Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu teknik direktör meselesi netleşene kadar takımı sezona hazırlayabilir.